O presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou há pouco que fará a leitura do requerimento de instalação da CPI dos atos antidemocráticos no plenário do Senado. “Nós vamos exercer esse direito da minoria com leitura do requerimento em plenário e, naturalmente, lideranças partidárias definirão a instalação”, declarou Pacheco. A CPI investigaria os atos golpistas de 8 de janeiro.

De acordo com Pacheco, a leitura só poderá ser feita, contudo, se todos os requisitos forem preenchidos, como a coleta de no mínimo 27 assinaturas de senadores, o que aconteceu na legislatura anterior e, na avaliação do presidente do Senado, vai acontecer na empossada hoje.