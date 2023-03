O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), enalteceu nesta terça-feira, 7, a reformulação do Bolsa Família e do programa Minha Casa, Minha Vida, pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pacheco discursou após receber a comenda da Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral (Assis Brasil). Lula está presente no evento.

“É que a democracia, para se fortalecer, depende igualmente de decisões que garantam justiça social, igualdade de oportunidades e o restabelecimento da dignidade das pessoas. Nesse sentido, preciso enaltecer os programas sociais que estão sendo reformulados, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, com o objetivo de proporcionar aos brasileiros renda mínima e moradia, direitos sociais básicos e essenciais para uma vida digna”, afirmou o senador.

Pacheco ainda exaltou a experiência de Lula e sua capacidade de diálogo como características “primordiais para que possamos enfrentar os problemas reais do Brasil”.