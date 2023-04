Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quarta-feira, 26, que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) para investigar os ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro poderá começar a funcionar na próxima semana. Ele abriu no início da tarde a sessão do Congresso Nacional, com a leitura do requerimento de criação do colegiado.

Agora, falta que as bancadas indiquem os integrantes.

“Lido o requerimento, já está apto a iniciar os trabalhos”, declarou Pacheco.

O presidente do Senado afirmou que, se houver tumulto, sua postura será pacificar. “Nós temos que evitar tumulto”, declarou.