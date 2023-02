O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), cria um ambiente institucional positivo para as reformas econômicas.

De acordo com o ministro, o governo estava confiante na vitória do senador, apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Na minha opinião, cria ambiente institucional positivo para que possamos avançar naquilo que o Brasil precisa: reforma tributária, marco fiscal e programas sociais”, afirmou Padilha a jornalistas.

Para o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), a votação de hoje não vai impactar na governabilidade. “A dinâmica de votação de um projeto é diferente”, afirmou o senador.