O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou nesta sexta-feira, 24, a relação de atrito entre Câmara e Senado sobre o rito de tramitação das medidas provisórias. De acordo com ele, “as pessoas tentam fabricar uma crise onde não existe”.

“Fico impressionado que as pessoas tentam fabricar uma crise onde ela não existe. Você tinha um presidente do governo anterior que fabricava crises a partir lá do Palácio do Planalto, tinha uma máquina de fabricação de crises ali. Não tem tanto da parte do presidente Lula, quanto do presidente (do Senado) Rodrigo Pacheco, do presidente Lira, da relação com o Congresso Nacional nenhum ambiente de fabricação de crise”, disse Padilha, ao garantir que não existe “estica-puxa” no Congresso.

O ministro se reuniu há pouco com Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, no Palácio do Alvorada. Padilha declarou que a conversa não entrou em detalhes sobre o rito de tramitação das medidas provisórias (MPs) e o calendário de votação das propostas. Questionado se o presidente da Câmara garantiu que as MPs serão votadas na Casa, o ministro desviou.

“Presidente Lira garantiu que tem compromisso com o conjunto de temas que estão lá, como ele também já garantiu e já deu publicidade a isso, do compromisso com um debate com qualidade, celeridade na Câmara do marco fiscal quando for encaminhado”, disse.

Segundo o ministro, a prioridade do governo é para que seja mantido o “sucesso” na votação não só de MPs, mas de projetos prioritários. “Governo fará de tudo para que os temas prioritários sejam votados no tempo que tem que ser votado”, afirmou, ao defender diálogo inclusive com partidos de oposição para aprovação de projetos, como arcabouço fiscal e reforma tributária. Na próxima semana, de acordo com ele, deve ocorrer a definição sobre o rito das medidas provisórias.

Padilha afirmou que o encontro de hoje havia sido pedido por Lira no início desta semana, antes da viagem do presidente à China, para tratar sobre a Marcha dos Municípios, evento marcado para a próxima semana em Brasília, e sobre a agenda da Câmara. “Conversa com Lira foi uma conversa que tem a ver com bom diálogo institucional. Esforço de colaboração mútua para a pauta que é importante para o País”, declarou o ministro, ao comparar com o “bom diálogo” que existe com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).