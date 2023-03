O ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que se encontrará com os líderes do Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), na tarde desta segunda-feira, 27. Há perspectiva que o encontro seja na Residência Oficial da presidência do Senado.

De acordo com ele, o “tom” da conversa é de “atualização” da pauta no Congresso. Padilha afirmou que se encontrou na noite de domingo, 26, com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Conforme mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. os líderes partidários da Câmara se reúnem às 16h com Lira, para articular a votação das 13 medidas provisórias ainda pendentes de análise do governo anterior. A expectativa, segundo Padilha, é que haja ajustes em relação ao calendário da votação das Medidas Provisórias (Mps).

Sobre o rito de tramitação das MPs no Congresso, o ministro afirmou que a preocupação mais do governo é aprovar o conteúdo que está nas MPs. A partir disso, haverá a construção de um calendário entre o governo e as Casas legislativas. “Nós temos um prazo pra apreciação das medidas provisórias e o nosso esforço é que esse calendário seja cumprido. Que o conteúdo que está nas MPs, inclusive as MPs do governo do presidente Lula, seja aprovado. Essa é a nossa dedicação e nisso que nós vamos estar centrados em relação a isso independente qual for o rito”, disse.