Uma pesquisa realizada pela instituto de pesquisa AtlasIntel indica que 27,5% dos entrevistados acredita que a depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) por manifestantes bolsonaristas é “justificada em parte” e 10,5% diz ser “completamente justificada”. Para 53%, porém, os ataques foram “completamente injustificados”.

Apesar de apontarem algum nível de justificativa nos atos realizados por radicais de direita em Brasília, 75,8% dos entrevistados discordam e 18,4% concordam – em termos gerais – com os ataques aos prédios públicos. Outros 5,8% não souberam responder. Parte dos entrevistados ainda questiona o resultado da eleição. Para 39,7%, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi o verdadeiro vencedor nas urnas e 36,8% se dizem favoráveis a uma intervenção militar para invalidar a eleição presidencial.