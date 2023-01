O terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou com grandes expectativas por parte da população brasileira. Para 55% dos 2 mil entrevistados ouvidos em pesquisa Ipec divulgada na segunda-feira, o petista fará um governo melhor do que Jair Bolsonaro (PL). O levantamento também mostra que, para 14%, a gestão Lula 3 deve ser igual à do ex-chefe do Executivo. Já 25% acreditam que o novo governo será pior que o anterior.

Segundo a pesquisa Ipec, 64% dos brasileiros acreditam que o País está no caminho certo com a liderança do petista e os anúncios de sua nova gestão. Na outra ponta, 26% dizem que o Brasil está no caminho errado. Uma parcela de 9% dos entrevistados não respondeu.

Mesmo com uma parcela de dois terços da população acreditando que o País está no caminho certo, o presidente Lula ainda provoca a desconfiança de 41% dos brasileiros. Os que confiam no petista representam 54%. Não sabem ou não responderam foram 4% dos entrevistados. Os dados indicam a persistência da fragmentação que marcou a campanha eleitoral.