O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou que as prioridades do Estado que serão apresentadas ao governo federal estão relacionadas à Zona Franca de Manaus, obras na BR-319 (Manaus-Porto Velho) e ao desmatamento no Sul do Estado. Ele falou com jornalistas após Fórum dos Governadores onde foi discutido, sobretudo, os impactos na arrecadação dos Estados com a redução do ICMS.

Os pleitos serão apresentados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião nesta sexta-feira, às 9h30, no Palácio do Planalto.

Segundo ele, o Estado não abre mão das discussões em relação à Zona Franca no contexto da reforma tributária, já que algumas medidas podem não ser benéficas. “Essas discussões o Amazonas e outros precisam estar inseridos”, disse. “Quando há possibilidade de acabar com IPI, isso faz com que diminua a arrecadação do Amazonas. Essa é uma das prioridades.”

Sobre a questão no Sul do Estado, o governo afirmou que há uma intensa atividade de desmatamento e queimadas. “Levando em consideração que 80% das queimadas e alertas de desmatamento que acontecem ali são em áreas de responsabilidade do governo federal”, disse.