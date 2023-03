Pedágio: impasse entre Paraná e União (Franklin Freitas)

Em meio a mais uma interdição de uma das rodovias mais importantes do Estado, o governo do Paraná pediu ontem pressa da gestão Lula no destravamento das concessões de pedágio e recuperação de estradas. O governador em exercício Darci Piana mandou ontem um ofício ao Ministério dos Transportes pedindo celeridade ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na identificação dos motivos que provocaram o afundamento de pista na BR-277 – uma rodovia federal – na solução do problema. No mesmo ofício, Piana também cobrou pressa na decisão sobre a licitação dos novos pedágios, emperrada por um impasse entre os governos Ratinho Jr e Lula em torno do modelo de concessão.

No documento, o governo paranaense lembra que a BR-277 é a principal ligação dos municípios do Estado com o Litoral e o Porto de Paranaguá e foi interditada por uma fissura na pista, sem prazo para reabertura. E demonstra preocupação com o escoamento da safra. “Neste mês março, 10.207 caminhões entraram no Porto de Paranaguá para descarregar soja, milho e farelo. Somente nesta quarta, de 0h às 16h, foram recebidos 381 veículos dos 754 que estavam agendados”, lembrou.

Sobre as novas concessões, o governo paranaense alega que elas vem sendo discutidas desde 2019 e que o modelo foi discutido com a sociedade civil e pela Assembleia, que “entenderam que a concessão por menor tarifa, sem outorga e com uma grande quantidade de obras é a melhor”. Piana argumenta que a cessão da rodovia à iniciativa privada pode evitar “que incidentes como o que ocorre neste momento se tornem rotina” e afirma que o Paraná e o Brasil “não podem ter impedimento no seu caminho de progresso”, afirma Piana no ofício ao ministro Renan Filho.

Na semana passada, o ministro cancelou vinda a Curitiba para assinar a delegação das rodovias estaduais à União, após pressão do PT paranaense no governo federal.

Fórmula

O governo Ratinho Jr defende a manutenção do modelo de concessão proposto na gestão Bolsonaro, com leilão por menor tarifa e pagamento de um aporte financeiro proporcional ao desconto. Por essa fórmula, quanto maior o desconto da tarifa básica oferecido no leilão, maior o valor do aporte a ser pago para garantia das obras.

Após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o novo governo decidiu rever o projeto. O PT do Paraná e deputados da antiga frente parlamentar do pedágio na Assembleia – extinta ontem por decisão do presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSD) – são contra o modelo proposto pela gestões Bolsonaro e Ratinho Jr – afirmando que as tarifas podem ficar mais caras que nos contratos anteriores, encerrados em novembro de 2021. Eles defendem uma licitação por menor tarifa, sem limite de desconto ou cobrança de aporte. Por essa proposta, a garantia das obras seria feita através de um depósito caução com Letras do Tesouro Nacional. Os recursos seriam repassados às concessionárias a medida que as obras fossem concluídas.

PT diz que ministério já trabalha na BR-277

O presidente estadual do PT, deputado Arilson Chiorato, afirmou ontem que o Ministério dos Transportes já trabalha na recuperação emergencial para a liberação da BR-277 entre Curitiba e o Litoral do Paraná, e rechaçou o que chamou de “ameaças” do governo estadual sobre as novas concessões do pedágio.

“Recebi do ministro de Transportes, Renan Filho , a notícia de que o DNIT já está trabalhando na liberação do tráfego da BR-277. Além disso, o Governo Federal está apontando soluções e vai liberar R$ 439 milhões para obras de manutenção das rodovias do Paraná”, escreveu.

O dirigente petista também rebateu a informação do líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri (PSD), segundo a qual o Paraná pode deixar de delegar as rodovias estaduais à União. “Governo PR ameaça governo Lula e quer pressa na questão do pedágio. Em 60 dias avançamos mais em baixar tarifas e garantir obras do que os 2 anos de tratativa dele com Bolsonaro”, afirmou.

TIROTEIO

Líder de Ratinho Jr culpa União e nega demora do Estado

O líder do governo Ratinho Jr na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri (PSD), culpou ontem o governo federal pelos problemas nas estradas do Paraná. Bakri afirmou que a responsabilidade pela manutenção da rodovia é da União. Ele negou ainda que tenha havido demora havido demora ou atraso por parte da administração estadual, no processo de novas concessões do pedágio, já que desde o início do atual mandato, era de conhecimento público que os antigos contratos se encerrariam em novembro de 2021

O líder governista alegou que apesar das concessões terem terminado em 2021, como previsto, agiu dentro do tempo hábil. Ele disse que dificuldades burocráticas teriam dificultado o processo. “A partir do momento que o governador assumiu o governo, a ideia é que ao término do antigo contrato, era encerrar esse contrato e partir para a discussão do novo contrato”, afirmou Bakri. “É preciso entender que uma discussão de tal magnitude não se faz do dia para a noite. A minha visão é que foi no prazo estabelecido”, defendeu.