Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As investigações sobre os ataques terroristas em Brasília no dia 8 de janeiro revelam que até o momento, que Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo estão entre os estados com mais financiadores dos atos já identificados. Os dados foram revelados em reportagem de Isabela Camargo e Jorge Vianna, exibida na Globo News na tarde desta quarta (11).

Os dados, segundo a reportagem, são da inteligência do Ministério da Justiça e foram compartilhados com investigadores da Polícia Federal. Os financiadores pagaram transporte, alimentação e toda infraestrutura para os terroristas que invadiram e destruíram as sedes do Três Poderes, em Brasília. Entre eles, estariam empresários e pessoas ligadas a colecionadores de armas.

Presos – A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) publicou, nesta quarta (11/1), a listagem atualizada de nomes dos presos nos ataques terroristas que aconteceram no último domingo (9/1), em Brasília. O documento já possui 670 nomes.

Veja a lista de nomes AQUI

O órgão informa que “devido ao alto número de prisões, não é possível que as Gerências de Atendimento aos Internos (Geaits) das unidades prisionais realizem comunicações individuais”. Sendo assim, a lista será mantida atualizada para que as famílias e advogados possam entrar em contato.