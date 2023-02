Nunes (PSD): preservação e responsabilidade / Goura (PDT): distorção de estudos da OCDE (Fotos: Divulgação)

O governo Ratinho Júnior tem afirmado que o Paraná é hoje o estado mais sustentável do País do ponto de vista ambiental. A afirmação se apoia em rankings de organismos como o Centro de Liderança Pública e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Ambientalistas rebatem o governo paranaense, apontando pressa em empreendimentos sem estudos de impacto como a engorda das praias no Litoral e o desmate da Mata Atlântica. Nesta edição da série de artigos do Bem Paraná sobre temas polêmicos da política, os deputados Marcio Nunes (PSD) e Goura (PDT) apresentam argumentos pró e contra o slogan do atual governo sobre o meio ambiente.

Número 1 em sustentabilidade

Os paranaenses podem se orgulhar de viver hoje no estado mais sustentável do Brasil. E quem afirma isso não é próprio o governo, mas o Centro de Liderança Pública, órgão independente e confiável que elabora anualmente o ranking de competitividade dos estados, e a OCDE, em estudo que reconhece o Paraná como uma referência na área.

Mas isso é apenas uma consequência do trabalho que tem sido realizado por aqui, cujo resultado é mais importante para os cidadãos do que qualquer ranking ou premiação. Cuidar do meio ambiente é zelar pela atmosfera, pelas florestas, pela água, pela flora, pela fauna e, sobretudo, pelos seres humanos.

Sabemos que o homem é o principal responsável pela degradação ambiental do planeta e é quem mais sofre com ela. A população mundial simplesmente dobrou em menos de meio século. No Paraná, se deu o mesmo: éramos 4,2 milhões em 1960; hoje, somos 11,6 milhões, de acordo com a mais recente estimativa do IBGE. São pessoas disputando o mesmo espaço, a mesma água, o mesmo ar, os mesmos recursos naturais.

Assim, as políticas ambientais adotadas nessa gestão foram voltadas para garantir essa equação: preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo proporcionar qualidade de vida para todos os cidadãos. Um desafio gigantesco!

Em quatro anos, o Paraná atingiu marcas até então consideradas inatingíveis e implantou projetos e políticas que trouxeram esse reconhecimento nacional e internacional.

O programa Paraná Mais Verde resultou no cultivo e distribuição de 7 milhões de mudas de árvores nativas. É um número tão significativo quanto impressionante.

Os Parques Urbanos já receberam investimentos de R$ 72 milhões e estão levando proteção da água e do solo e qualidade de vida a 63 municípios, transformando áreas antes degradadas e lixões a céu aberto em locais de convívio, esporte e lazer. É o maior programa de parques urbanos do país!

O Programa Rio Vivo resultou na soltura de 2,7 milhões de peixes juvenis nativos em nossas bacias hidrográficas. Um repovoamento inédito, que vai garantir a perpetuação das espécies – além de uma grande e importante ação de educação ambiental.

A Patrulha Ambiental auxilia os municípios a recolher e destinar o lixo e a combater as queimadas. São caminhões pipa, caçamba, poliguindastes, dentre outros – que muitas administrações municipais, especialmente as de cidades menores, jamais teriam condições de adquirir por conta própria, sem apoio do estado.

O estado administra hoje 70 Unidades de Conservação, divididas entre 50 unidades em regime de proteção integral e 20 unidades em regime de uso sustentável, totalizando uma área de 1.250.235,77 hectares de áreas conservadas.

Por outro lado, a fiscalização e o combate ao desmatamento ilegal têm sido intensificados. Assim, estamos facilitamos a vida de quem quer produzir com sustentabilidade e endurecemos o jogo com quem insiste em cometer crimes ambientais.

A plena sustentabilidade se atinge não apenas com ações do estado, mas com a participação de toda a sociedade.

Marcio Nunes (PSD) é deputado estadual e ex-secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná

O Paraná e a falácia da propaganda verde

Vivemos um tempo em que eventos extremos como os que levaram à tragédia no litoral paulista serão cada vez mais frequentes. O que antes chamávamos de “mudanças climáticas” alcançou níveis tão drásticos que, hoje, lideranças globais preferem falar em “emergência” do clima.

O Paraná não está imune: os recentes bloqueios nas estradas por deslizamentos de terra, os frequentes alagamentos na RMC e a histórica crise hídrica que enfrentamos nos últimos anos servem de alerta para que todas as políticas públicas, nas mais diversas áreas, tenham como prioridade o Meio Ambiente.

Mesmo assim, o governador Ratinho Jr. insiste na propaganda falaciosa de que somos “o estado mais sustentável do Brasil”, distorcendo o conteúdo de um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que analisa o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) no território paranaense. Em vez de aproveitar o material como um instrumento norteador para atacar nossas principais carências, ele usa-o como ferramenta de marketing para esconder os problemas reais e validar suas intenções, ainda que absolutamente desalinhadas com os ODS.

Por mais que o documento indique áreas em que o Paraná se destaca — como preservação de corpos hídricos e costas, qualidade do ar, geração de energia renovável e empregabilidade —, boa parte desses temas não tem necessariamente relação com as políticas públicas em curso no estado, que podem inclusive estar indo na contramão desse atributo positivo.

O maior exemplo é o Litoral Paranaense, composto por um mosaico de Unidades de Conservação federais, estaduais, municipais e particulares que garantem esse destaque internacional na preservação costeira, mas que estão sob constante ataque da gestão de Ratinho Jr., seja por ação (empreendimentos aprovados às pressas sem o devido estudo de impacto ambiental e respeito ao processo democrático) ou omissão (abandono das Unidades de Conservação).

O estudo também salienta áreas em que o Paraná está abaixo da média da OCDE e dos demais estados brasileiros, como saúde e bem-estar, educação, segurança, cidades sustentáveis, biodiversidade, proteção florestal e formação de parcerias para atingimento de metas.

Não é possível que o suposto “estado mais sustentável do Brasil” seja o 3º que mais destrói Mata Atlântica (com perda de mais de 2.000 hectares/ano) e o 2º em consumo de agrotóxicos (com 95.286,8 toneladas consumidas em 2019). Também não é admissível que o 4º estado mais rico do Brasil e o maior produtor de alimentos mantenha 53,5% de sua população em situação de insegurança alimentar leve, moderada ou grave.

Diante destes dados, será possível validar a propaganda verde de Ratinho Jr.? A conclusão é de que o Paraná não tem ação eficaz em uma das principais frentes para combater as mudanças climáticas e preservar a biodiversidade. É urgente a implementação de políticas efetivas de incentivo à agroecologia, proteção das florestas, recuperação dos rios e gestão eficiente dos parques e Unidades de Conservação. Queremos um Paraná sustentável na prática, para além da propaganda.

Deputado Goura (PDT) é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Paraná