Giacobo (PP): deputado foi o último paranaense na Mesa (Franklin Freitas)

O Paraná ficou mais uma vez de fora das mesas diretoras da Câmara Federal e do Senado, responsáveis por comandar os rumos do Congresso Nacional. Nenhum dos 30 deputados eleitos pelo Estado e dos três senadores emplacaram um dos sete cargos da cúpula da Câmara ou dos seis do Senado, preenchidos ontem pelos parlamentares. A situação mostra mais uma vez o isolamento político e a dificuldade do Paraná em ocupar espaços no poder federal.

Na Câmara, além da reeleição do alagoano Arthur Lira (PP) para a presidência, foram escolhidos outros seis nomes para a Mesa Executiva da Casa. Marcos Pereira (PL/SP), ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, que já foi vice-presidente entre 2019 e 2021, foi eleito novamente 1º vice-presidente. Pastor da igreja Assembleia de Deus, o deputado Sesóstenes Cavalcanti (PL/RJ) será o 2º vice-presidente.

Presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, que foi candidato derrotado à Presidência da República em 2022, emplacou a poderosa 1ª secretaria – responsável pela administração da Câmara. A 2ª secretária será a ex-ministra dos Direitos Humanos do governo Dilma Rousseff, Maria do Rosário (PT/RS). Completam a lista os deputados Júlio César (PSD/PI), como 3º secretário; e Lucio Mosquini (MDB/RO) como 4º secretário.

No Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG) foi reeleito presidente, e assim como na Câmara, nenhum paranaense foi escolhido para compor a Mesa com ele. Veneziano Vital do Rêgo (MDB/PB) foi reeleito 1º vice-presidente, Rodrigo Cunha (União/AL), 2º vice-presidente. Rogério Carvalho (PT/SE) ficou com a 1ª secretaria; Weverton (PDT/MA), com a 2ª secretaria; Chico Rodrigues (PSB/RR) e Styvenson Valentim (Podemos-RN), com a 3ª e a 4ª secretarias.

A última vez que o Paraná foi representado na cúpula da Câmara foi entre 2017, com Fernando Giacobo (PL), eleito 1º secretário em 2017, cargo em que ele permaneceu até 31 de janeiro de 2019. O mesmo Giacobo já havia ocupado a 2ª vice-presidência entre 2015 e 2017.

Presidência

Dez anos antes de Giacobo, o então deputado Osmar Serraglio (PP), foi eleito 1º secretário da Câmara em 2007. No mesmo ano, o então deputado federal Gustavo Fruet (PDT) foi o último paranaense a disputar a presidência da Casa. Na ocasião, ele recebeu 98 votos, ficando em terceiro lugar, atrás de Arlindo Chinaglia (PT/SP), com 236 votos, e Aldo Rebelo (PC do B/SP), com 175. Na época Fruet estava no PSDB – que era oposição ao segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sua candidatura alternativa foi lançada com o apoio de 15 deputados de seu próprio partido e do PV, PPS e PSB.