Renê Garcia Júnior: previsão para 2023 é de maior queda de arrecadação da série histórica da Receita. Foto: Franklin de Freitas.

O governo do Paraná perdeu R$ 3,2 bilhões em receita em 2022, por causa da redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, aprovada pelo Congresso às vésperas da campanha eleitoral do ano passado. Mesmo assim, fechou o ano com um superávit – diferença entre receitas e despesas – de R$ 5,5 bilhões. Os números foram apresentados hoje pelo secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia Júnior, em audiência pública de prestação de contas do governo relativa ao terceiro quadrimestre de 2022.

