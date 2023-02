Procurador Olympio de Sá Sotto Maior Neto recebeu representantes do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. Foto: divulgação

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Paraná (MP/PR) pediu às promotorias que adotem medidas em favor do direito à liberdade de imprensa, principalmente, apurando casos de violência contra jornalistas e comunicadores. No documento, o Centro também requer que o MP oficie o comando das Polícias Civil e Militar do Estado sobre a questão. A iniciativa é uma resposta ao pedido formulado pelo SindijorPR em reunião realizada no dia 12 de janeiro, pouco depois que o jornalista do Brasil de Fato Pedro Carrano foi detido pela PM enquanto cobria uma ação de despejo na capital e em meio aos ataques contra profissionais que cobriam o desmonte de acampamentos bolsonaristas.

