Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional

Definidos os ministros do governo Lula, começam as especulações sobre os outros cargos chaves do governo, que devem ser definidos nos próximos dias. Entre estes cargos está a cobiçada diretoria-geral da Itaipu Binacional. Dois nomes já foram citados por fontes petistas nesta segunda (2)

Um deles é Paulo Bernardo, ex-deputado federal e ex-ministro do Planejamento e das Comunicações nos governos de Lula e Dilma. Ele também fez parte do recente grupo de Transição na área técnica de Comunicações. Em entrevista ao Bem Paraná, no entanto, ele afirmou que não tem a pretensão de assumir o cargo e que não conversou com o presidente Lula nem com a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, sobre a possibilidade de assumir o comando da hidrelétrica.

Outro nome citado pelas mesmas fontes petistas foi do advogado paranaense Juliano Breda, integrante do Prerrogativas, grupo de advogados antilavajistas.

Nesta segunda (2), o ex-senador Roberto Requião (PT) disse foi sondado por integrantes do governo Lula para uma vaga de conselheiro na Itaipu e recusou.

