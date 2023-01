O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, disse que as manifestações que ocorrem na tarde deste domingo (8) em Brasília são de uma “minoria golpista que não aceita o resultado da eleição e que prega a violência”. De acordo com ele, tais manifestantes serão tratados “com o rigor da lei”.

“Temos certeza que a maioria do povo brasileiro quer nesse momento união e paz para que o Brasil siga em frente”, escreveu Pimenta no Twitter. “Essa manifestação é de uma minoria golpista que não aceita o resultado da eleição e que prega a violência. Uma minoria violenta, que vai ser tratada com o rigor da lei.”

Até a publicação desta matéria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não havia se manifestado sobre os acontecimentos.

Invasão no Congresso e no STF

Os manifestantes invadiram na tarde deste domingo o Congresso Nacional e conseguiram, também, invadir a sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. Segundo apurou o Estadão, 100 ônibus com 3.900 manifestantes bolsonaristas chegaram a Brasília.