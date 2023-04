Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O pedágio também foi um dos temas da reunião realizada entre deputados estaduais e deputados federais do PT com a visita de Zeca Dirceu e de Enio Verri à Assembleia Legislativa. “Senti que há clima para o diálogo. A eleição acabou. É hora de colocar água fria nas tensões políticas e pensar no bem do Paraná. O Governo Federal vai encontrar o modelo equilibrado e justo de pedágio, que garanta as obras, mas que, de fato baixe a tarifa. E esse não é o modelo aprovado anteriormente, que dá muito mais peso ao aporte que as concessionárias fariam no leilão do que ao desconto na tarifa”, comentou Zeca Dirceu.

Leia mais no Blog Política em Debate