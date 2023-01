Marcelo Camargo/ABr

Para 55% dos brasileiros, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem responsabilidade pelos atos de vandalismo que ocorreram em Brasília no último domingo, 8 de janeiro. O índice foi revelado pela última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 12 de janeiro.

Destes, para 38%, ele teve muita responsabilidade; e para 17%, um pouco de responsabilidade. Apenas 39% afirmaram que ele não teve nenhuma responsabilidade, e 6% não souberam responder.

A pesquisa foi realizada nos dias 10 e 11 de janeiro, com 1.214 entrevistados pelo país. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações feitas para aparelhos celulares.

Sem precedentes

O ataque às sedes dos Três Poderes, em Brasília, e à democracia ocorrido no último domingo (8) é sem precedentes na história do Brasil. Os terroristas quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afastou do cargo por 90 dias o governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, e decretou a prisão de Anderson Torres, que era secretário de Segurança do DF no momento dos ataques de bolsonaristas golpistas.