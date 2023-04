A Polícia Federal adiou o depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que estava previsto para ontem. Ele seria ouvido em inquérito que investiga as ações da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições de 2022. O adiamento ocorreu após um pedido da defesa do ex-ministro, que alegou “piora” no estado emocional de Torres.

O depoimento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na última quinta-feira, depois de um pedido da própria PF. Torres está preso desde 14 de janeiro por suposta omissão nos atos golpistas de janeiro. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal à época.

Recentemente, o Ministério Público Federal defendeu que ele seja posto em liberdade e cumpra medidas cautelares. O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, manteve o ex-ministro preso.

No pedido de adiamento apresentado ontem a defesa de Torres diz que, depois que ele soube que o pedido de revogação da sua prisão preventiva havia sido negado, “o estado emocional e cognitivo do requerente, que já era periclitante, sofreu uma drástica piora”.

Segundo a defesa, a secretaria de Saúde do Distrito Federal teria atestado, no último sábado, a impossibilidade de Anderson Torres “comparecer a qualquer audiência no momento por questões médicas, durante uma semana”.