Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal informou que até esta terça-feira, 9, 527 pessoas envolvidas na invasão e depredação das sedes dos três Poderes foram presas. Dos 1.500 detidos, 599 foram liberados por “questões humanitárias”, como idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças.

As pessoas detidas foram conduzidas para a Academia Nacional de Polícia, em Brasília, após determinação do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a PF, todos estão sendo submetidos aos procedimentos de polícia judiciária. “Após os trâmites realizados pela Polícia Federal, os presos estão sendo apresentados à Polícia Civil do DF, responsável pelo encaminhamento dos detidos ao Instituto Médico Legal e, posteriormente, ao sistema prisional”, afirmou a instituição em nota.

Ainda de acordo com a PF, os procedimentos estão sendo acompanhados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde do DF, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Defensoria Pública da União.

“Todos estão recebendo alimentação regular (café da manhã, almoço, lanche e jantar), hidratação e atendimento médico quando necessário”, garantiu a instituição.