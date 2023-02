Reprodução / Instagram

O vereador Pier Petruzziello (PP) deixou a liderança do governo na Câmara dos Vereadores de Curitiba. O próprio vereador comunicou sua posição nesta quinta-feira (16), através das redes sociais. Ele desempenhava esse papel desde o início de 2017, quando Rafael Greca assumiu o mandato na Prefeitura.

“Depois de 6 anos, optei por deixar a liderança do Governo na Câmara Municipal. Período de muito aprendizado, trabalho, intensidade, parcerias e debates. Saio com a consciência do dever bem cumprido e da importância de se mudar, alternar, oxigenar, como a boa democracia deve ser. Saio também porque quero me dedicar com mais qualidade no atendimento a meus eleitores, razão de eu estar na Câmara”, postou Pier, em seu perfil no Instagram.

Pier disse que falou com Greca sobre sua decisão. “A conversa com o prefeito Rafael Greca foi praticamente a mesma de seis anos atrás quando ele me deu a honra de ser seu líder: de respeito, admiração e amizade”, afirmou o vereador. “Também agradeço muito à primeira-dama Margarita Sansone e ao secretário de Governo Luiz Jamur, pessoas especiais que estiveram ao meu lado nesta trajetória. Meu abraço fraterno a todos os secretários municipais, e aos vereadores da base de apoio; juntos fizemos um trabalho colaborativo e de sucesso. Deixo de ser seu líder, mas continuo sendo seu vereador na Câmara de Curitiba. Muito obrigado”.