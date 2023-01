O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência, Paulo Pimenta, prometeu ontem, combater a desinformação e recuperar a credibilidade da comunicação governamental. Na solenidade de posse no cargo, o deputado disse que no governo Lula não haverá “muros, nem cercadinhos, nem ameaças”, em referência à forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro tratava a imprensa.

“Faremos um trabalho permanente de combate às fake news e à desinformação. A boa informação é vital para nossa sociedade”, declarou Pimenta, que também prometeu um amplo debate sobre o papel da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) e disse que a TV Brasil continuará pública. “A partir de amanhã (hoje), eu quero me dedicar a fazer um amplo debate sobre a EBC”, afirmou.

O ministro criticou a disseminação de fake news no governo Bolsonaro e disse que as notícias falsas prejudicaram a população, por exemplo, na pandemia de covid-19. O deputado afirmou que as informações de interesse público não serão mais “contaminadas por ideologias”. “A prestação de serviços e a comunicação institucional serão construídas na ciência, na pluralidade e naquilo que é importante para a população.”

“Não vamos manter essa lógica de sonegação de informações, onde tudo virou sigilo”, prometeu Pimenta, ao dizer que facilitará o acesso dos jornalistas às fontes governamentais, sem ataque à liberdade de imprensa.