Eduardo Pimentel (PSD): Foto: Geraldo Bubniak

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), foi nomeado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) como o novo secretário de Estado das Cidades. O decreto de nomeação foi publicado em Diário Oficial hoje. “A orientação do governador é levar aos demais cidades do Paraná as boas ações que deram certo em Curitiba, que ajudaram a consolidar nossa capital como a mais inteligente do Brasil”, afirmou.

