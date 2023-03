Ricardo Arruda (PL): MP aponta troca de favores. Orlando Kissner – Alep

O PL afastou o deputado estadual Ricardo Arruda da presidência do diretório municipal do partido de Curitiba. O afastamento ocorreu um dia após vir à tona denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra o parlamentar por tráfico de influência, associação criminosa e peculato. De acordo com o MP, Arruda oferecia favores junto ao governo do Estado a empresários, políticos e policiais militares em troca de propina. Em alguns casos, segundo a denúncia, o deputado teria recebido o dinheiro em seu gabinete na Assembleia Legislativa. O partido também abriu um processo no conselho de ética da legenda para apurar as acusações.

