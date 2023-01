Sérgio Moro: senador atribui ação a candidatos e partidos derrotados por ele. (Franklin Freitas)

O PL – partido do ex-presidente Jair Bolsonaro – acusou o senador diplomado e ex-juiz Sergio Moro de abuso do poder econômico pelo suposto uso de caixa dois de campanha nas eleições de 2022 no Paraná. A informação é do Uol e foi confirmada pela Justiça Eleitoral. Segundo a ação, que foi aberta em 23 de novembro, sob segredo de Justiça, e teve o sigilo revogado no último dia 17, pelo relator do caso no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), desembargador Mário Helton Jorge, Moro teria usado a pré-candidatura à Presidência da República pelo Podemos para promover gastos que depois serviriam para impulsionar sua disputa pelo Senado no União Brasil.

