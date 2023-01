(Franklin de Freitas)

O secretário de Segurança Pública do Paraná e ex-comandante geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), Coronel Hudson Leôncio Teixeira, disse que os manifestantes bolsonaristas têm até o meio-dia desta segunda-feira, 9 de janeiro, para deixarem os acampamentos montados em frente aos quartéis do Exército no Paraná. A declaração foi dada nesta manhã durante solenidade de passagem do comando do Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, ao coronel Sérgio Almir Teixeira.

No final desta manhã, o Exército publicou uma nota informando que as “Forças de Segurança do Estado do Paraná cumprirão a determinação de desmobilização dos acampamentos à frente dos quartéis e o Exército prestará o apoio que for necessário.”

O coronel Hudson Teixeira disse ainda que desde a noite deste domingo, 8 de janeiro, os oficiais da Polícia Militar estão nos pontos de manifestação. “As pessoas estão sendo identificadas através de filmagens, de fotografias. E hoje se iniciou uma mediação que é pedir para que as pessoas desocupem essas vias pra que seja dado cumprimento a ordem que nós recebemos que é de desobstruir e desinterditar os locais nas últimas 24 horas”, disse.

O secretário informou ainda que durante essa manhã os PMs iniciaram o período de negociação com os manifestantes acampados. Ele disse que o prazo foi dado para os manifestantes juntem os pertences e deixem os acampamentos pacificamente. Caso isso não ocorra, os policiais militares devem agir para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), do ministro Alexandre de Moraes, que determinou o fim dos acampamentos em todo o País em 24 horas.

Em Curitiba há três acampamentos montados na frente dos quartéis do Bacacheri, Pinheirinho e Boqueirão. No Paraná as informações são de que os manifestantes radicais bolsonaristas montaram acampamentos nos quartéis de Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Maringá, Guarapuava e Ponta Grossa.

O novo Comandante-Geral da PMPR, coronel Almir Teixeira, que assumiu nesta manhã o comando da corporação no Paraná, disse que, apesar do momento delicado pelo qual passa o País, estar preparado para atuar em conjunto com as instituições democráticas. “Temos um comandante e um governador alinhado com as políticas de segurança públicas e também com a parte humana”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de envio de tropas para Brasília, o comandante-geral se mostrou favorável. “Certamente, uma vez que o próprio governador do estado já disse como que será desenvolvida essa dinâmica entre governo de estado e o governo federal”, afirmou.

Ele afirmou ainda que há duas semanas tem acompanhado, dentro do Comando-Geral da PMPR, a situação dos acampamentos. Declarou ter estado a frente da coordenação da operação que pôs fim a tentativa de interditar a saída da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), realizada na noite deste domingo, 8 de janeiro. “Hoje eu já recebi atualizações do próprio Exército para que nós pudéssemos estar então atuando na determinação que foi dada pelo Ministro Alexandre de Moraes”, finalizou.