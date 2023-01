Linhas de transmissão de energia, energia elétrica. Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Polícia Federal instaurou Inquérito Policial para apurar a autoria e materialidade de possível crime de ‘atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública’, em razão da queda de uma torre de transmissão de energia elétrica, localizada na cidade de Medianeira, região Oeste do Paraná;.

Na tarde de terça (10), a equipe de Policiais Federais foi até o local dos fatos para obtenção de provas e realização de perícias. As apurações estão em andamento.

O autor do fato poderá responder pelo crime previsto no artigo 265 do Código Penal, bem como outros eventualmente identificados, com pena de reclusão de até 5 anos.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) não descarta vandalismo e sabotagem nos incidentes. Os casos aconteceram da noite de domingo (8) até a madrugada de hoje.

Outros casos

Em Rondônia, os cabos de duas torres foram rompidos e as estruturas foram derrubadas ainda na noite de domingo (8). A Aneel informou em boletim que nos 3 casos há indícios de vandalismo e sabotagem.

“Há indícios de vandalismo. Não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres”, diz o texto.

A Aneel enviou ofícios às concessionárias pedindo a execução de planos de contingência relacionados à integridade física das linhas de transmissão.

O órgão também pediu que as empresas suspendam o fornecimento de energia elétrica a acampamentos “clandestinos de manifestantes” e identifiquem os “consumidores” para encaminhar às autoridades responsáveis