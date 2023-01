A Polícia Federal informou que um nova ataque a uma torre de transmissão de energia elétrica foi identificado em São Pedro do Iguaçu (região Oeste do Paraná). De acordo com o delegado Marco Smith, foi constatado que uma haste de sustentação da torre foi cortado, o que poderia provocar a queda da estrutura. A PF então realizou uma perícia para verificar a situação.

“A forma como esse cabo se encontrava, indica a ação humana, em função de ser um corte reto e não ter apresentado qualquer desgaste. Isso será avaliado pelos peritos, mas neste momento temos uma forte suspeita de que esse cabo tenha se rompido por ação humana”, informou o delegado.

No início do mês, outra torre foi derrubada em Medianeira (região Oeste) e outras três danificadas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apontou indícios de vandalismo no ataque.

Outras três torres sofreram o mesmo em Rondônia. Segundo o delegado, foi feita a manutenção da torre para evitar a queda. “Nós temos o ato em si que é cortar o esteio e procurar a derrubada da torre”, disse.