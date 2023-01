Ataque em Brasília: busca por culpados (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Polícia Federal no Rio abriu uma operação ontem para cumprir três mandados de prisão temporária de organizadores, líderes e financiadores de atos registrados após as eleições, com bloqueios em rodovias e manifestações em frente aos quarteis do Exército de Campos dos Goytacazes, e dos atos golpistas do dia 8 – quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes. Um dos alvos é o subtenente do Corpo dos Bombeiros do Rio Roberto Henrique de Souza Júnior. A Polícia Federal ainda tentava ontem localizar os outros dois alvos.

Roberto Henrique de Souza Júnior foi conduzido ao Grupamento Especial Prisional da (GEP) do Corpo dos Bombeiros, em São Cristóvão. A corporação informou ainda que vai instaurar um inquérito policial militar para apurar a participação do bombeiro ‘ em ataques contra o patrimônio público e em associações criminosas visando à incitação contra os poderes institucionais estabelecidos, o que é inadmissível’.

A ofensiva foi batizada Ulysses e ainda vasculha cinco endereços de investigados. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e a expectativa dos investigadores é a de que as provas coletadas nesta segunda, 16, viabilizem a identificação de outros envolvidos nos atos criminosos.

Provas – Segundo a PF, ao longo das apurações, foram coletados ‘elementos de prova capazes de vincular os investigados na organização e liderança’ dos bloqueios de rodovias em Campos dos Goytacazes, dos atos antidemocráticos em frente ao QG do Exército na cidade e da ofensiva violenta que deixou um rastro de destruição na Praça dos Três Poderes.

A PF conseguiu amealhar provas de que alvos de pedido de prisão custearam o transporte e a hospedagem de bolsonaristas da região norte do Rio de Janeiro que foram para Brasília participar dos ataques aos prédios do Supremo Tribunal Federal, Congresso e Palácio do Planalto.

Além do subtenente também foi Carlos Victor Carvalho, que nas redes sociais se apresenta como integrante da Associação Direita Campos. O bombeiro Roberto Souza foi candidato a deputado federal 2018 pelo Patriota, partido da base do governo de Jair Bolsonaro.

Carlos Carvalho, por sua vez, foi candidato a vereador em Campos dos Goytacazes, em 2020, pelo Republicanos. Ele teve 2.292 votos, mas não foi eleito. Em sua página no Instagram, ele aparece fazendo o gesto de “arminha” com as mãos, característico dos bolsonaristas, e se apresenta como cristão, conservador, anticomunismo e contra o aborto.