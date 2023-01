O Ministério da Justiça e Segurança Pública editou portaria, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 11, que autoriza a mobilização de mais Policiais Militares de outros Estados para emprego na Força Nacional no Distrito Federal. O ato de hoje, publicado no DOU, autoriza a mobilização de policiais militares do Pará, Amapá, Acre, Pernambuco, Amazonas, Espírito Santo, Paraíba e Sergipe até o dia 31 de janeiro.

Em portaria publicada nesta terça-feira, 10, já tinha sido autorizada a mobilização de policiais militares do Ceará, Bahia, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Goiás e Rio Grande do Sul para auxiliar a Força Nacional no Distrito Federal.

Depois dos atos radicais ocorridos em Brasília no último domingo, 8, com a invasão por golpistas das sedes dos três Poderes, diversos Estados anunciaram o envio de policiais militares para reforço à segurança do Distrito Federal, que está sob intervenção federal até 31 de janeiro.