Em portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 13, o Ministério da Justiça autoriza a mobilização de policiais militares do Tocantins para emprego da Força Nacional, para por fim ao grave comprometimento da ordem pública em Brasília, Distrito Federal, até o dia 31 de janeiro. Depois dos atos radicais ocorridos no último domingo, dia 8, vários Estados ofereceram efetivo da PM para reforçar a segurança da capital federal.