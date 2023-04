Instagram

O prefeito de Araucária (região metropolitana de Curitiba), Hissan Hussein Dehaini, anunciou hoje ao diretório estadual do Cidadania o seu desligamento do partido. Ele deixa a legenda um dia após a divulgação de seu casamento com a adolescente K. R. C., de 16 anos. Dehaini tem 65 anos. A formalização da união ocorreu após a noiva completar a idade legal para a realização do casamento.

