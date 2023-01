(Pedro Ribas/SMCS)

O vice-prefeito Eduardo Pimentel assumiu interinamente a Prefeitura de Curitiba nesta segunda-feira (30/1). Ele ficará no cargo até o dia 7 de fevereiro. O prefeito Rafael Greca representará a capital paranaense no LIDE – Brazil Portugal Conference, que ocorre de 2 a 4 de fevereiro, em Lisboa (Portugal). Ele ainda terá uma agenda de encontros com autoridades portuguesas, já a partir do dia 31 de janeiro, e que segue até o dia 6 de fevereiro.

No LIDE – Brazil Portugal Conference, Greca vai participar do painel principal “Institucionalidade e Cooperação – Valores Institucionais, Caminhos Democráticos e Cooperação Internacional”, no dia 3 de fevereiro. O prefeito estará debatendo com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski; com o ministro e presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas; com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; e com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Para assumir como prefeito interino de Curitiba, Pimentel pediu exoneração temporária do cargo de secretário de Estado das Cidades do Governo do Paraná.