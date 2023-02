Números foram apresentados pelo secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz. Foto: Hully Paiva/SMCS

A Prefeitura de Curitiba divulgou, nesta terça-feira (28/2), os resultados fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, em audiência pública na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). O município fechou o ano passado com um crescimento de 58% nos investimentos em relação a 2021, com um total de R$ 692 milhões aplicados.

Leia mais no blog Política em Debate.