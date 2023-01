Reprodução

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, exonerou, nesta terça (10), o servidor comissionado Cleverson Rodrigo Ribeiro dos Santos após participação dele nos atos terroristas em Brasília no último domingo (8), que deixaram um rastro de destruição nos prédios dos Três Poderes. Ele atuava como assessor de gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA).

Foi o próprio Cleverson que postou vários vídeos nas redes sociais. Num deles, o bolsonarista radical se autointitula de “mané”. “Estamos aqui em Brasília. Os manés venceram. O Supremo (Tribunal Federal) e o Palácio (do Planalto) são dos manés. Os manés venceram”, afirmou disse ele.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, por sua vez abriu procedimento disciplinar para participação do Guarda Municipal Joelson Sebastião Freiras nos atos antidemocráticos. Com o nome de Joelson Bolsolavista, ele concorreu na última eleição a um cargo de deputado federal pelo PROS.

A esposa de Joelson, Marisa Nogueira, também é guarda municipal e estava com o marido na capital federal, mas não será alvo de procedimento investigativo por enquanto, porque não aparece nos vídeos publicados pelo marido.

Já em Maringá, no Noroeste do Paraná o conselheiro tutelar Jesiel Carara virou alvo de investigação do Ministério Público do Paraná (MPPR) por ter participado dos atos bolsonaristas e radicais no domingo. Também há a possibilidade de afastamento temporário das funções. A promotoria já enviou solicitação à Prefeitura de Maringá que instaure processo disciplinar contra Josiel.