Freitas (PT) e Arruda (PL): recado de Traiano (Orlando Kissner/Alep)

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ademar Traiano (PSD), ameaçou na sessão de ontem “enquadrar” os parlamentares que abusarem de falas agressivas e ofensivas no plenário da Casa. Traiano não citou nomes, mas o recado claramente foi dirigido aos deputados Renato Freitas (PT) e Ricardo Arruda (PL) – que desde o início da atual legislatura – vêm trocando pesadas acusações e ataques verbais em seus discursos e manifestações.

“Nós temos presenciado aqui na Casa expressões que não condizem, muitas vezes, com o que este parlamento defende. Eu vou aqui dizer a todos os seus deputados que baseado no artigo 271, inciso 1º, 272, inciso 1º, e artigo 273, inciso 1º, todos do regimento interno dessa Casa, dependendo do grau das agressões, das palavras proferidas, esta presidência tem a prerrogativa de pena de censura verbal aos senhores deputados”, lembrou Traiano.

“Portanto, é importante que fique claro, e se necessário for nós vamos agir dentro do que preceituo o nosso regimento interno, que começa no artigo 272 com censura verbal, censura escrita, suspensão de prerrogativas regimentais, suspensão temporária do exercício do mandato e até perda de mandato. Nós vamos ser rígidos a partir de agora em relação a forma que se conduz as falas aqui na Casa”, avisou ele.

Arruda sinalizou que recebeu o recado, e questionou o presidente da Assembleia. “Eu concordo que a gente tem que ter cautela aqui ao falar, mas essa Casa não mudou do mandato anterior para esse. Continua igual o mesmo regimento. As palavras que a esquerda falava sobre o presidente Bolsonaro de genocida, de ladrão, de burro, nunca foram contestadas. Então esse tipo de palavra pode?”, questionou.

Traiano foi lacônico na resposta. “A partir de agora nós vamos exercer e agir de acordo com o regimento interno. Passado é passado”, disse.

Duelo

Na semana passada, Freitas e Arruda protagonizaram um intenso embate no plenário da Assembleia, causando constrangimento entre os demais parlamentares. A discussão começou depois que Freitas acusou Arruda de responder processos por desvio de dinheiro público e tráfico de influência, em ação do Ministério Público do Paraná. O parlamentar do PL reagiu afirmando que o petista teria sido preso em flagrante por dezessete vezes, por acusações de desacato e porte de drogas, além de alegar que ele teria ligações com facções criminosas.

Na ocasião, a escalada de troca de farpas entre os dois levou o presidente da Assembleia a pedir novamente o fim das acusações entre os parlamentares, e a cobrar medidas da corregedoria da Casa para enquadrá-los. Traiano chegou a interromper a sessão por alguns minutos, depois que Freitas reagiu quando ele afirmou que o deputado do PT estaria se “vitimizando” em busca de espaço na mídia.

Arruda chegou a registrar um boletim de ocorrência na polícia alegando ter sido ameaçado por Freitas. O deputado do PT reagiu acusando o parlamentar do PL de denúncia sem provas e racismo.