O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, ontem, com a família do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, assassinado em julho do ano passado, em Foz do Iguaçu, durante a própria festa de aniversário por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro ocorreu durante viagem do presidente à cidade.

A conversa foi registrada e publicada pelo presidente nas redes sociais. De acordo com ele, Arruda foi “covardemente assassinado por um ódio que não podemos aceitar”. “Minha solidariedade a sua companheira, Pâmela Silva, e seus filhos, que carregarão a memória e o orgulho do seu pai”, postou. Nas imagens, Lula aparece beijando a cabeça de um dos filhos do casal.

Em julho de 2022, Arruda foi morto a tiros durante sua festa de aniversário de 50 anos, que tinha decoração com o tema do PT. Conforme o boletim de ocorrência na Polícia Civil, o atirador, Jorge José da Rocha Guaranho, era agente penitenciário federal e apoiador de Bolsonaro.