O Ministério da Justiça nomeou Fernando César Oliveira como superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná. A indicação foi publicada ontem no Diário Oficial da União.

Ele afirma que pretende ‘buscar o resgate da PRF como uma polícia de Estado, comprometida com suas atribuições legais’. “Sem promoção pessoal nem qualquer tipo de proselitismo ideológico ou religioso, nosso compromisso maior será garantir melhores condições de trabalho aos servidores”, garante.

O novo chefe da PRF no Paraná sinaliza que pretende prestar um serviço policial ‘mais humano, relevante e eficaz’. As prioridades serão a segurança viária, a preservação de vidas no trânsito e o combate a crimes como tráfico de drogas e armas, contrabando e roubo de cargas e veículos. “Nossa gestão terá como base o respeito mútuo, o diálogo aberto com o efetivo e a cooperação permanente com os demais órgãos de segurança pública” conclui.

A PRF passou por longo período de turbulência política que abalou a corporação. Nos últimos quatro anos, a cúpula da instituição manteve estreito alinhamento com o governo Jair Bolsonaro e seu ex-diretor-geral, Silvinei Vasques, tornou-se alvo de investigação por demorar a agir para impedir a ocupação de rodovias federais por bolsonaristas que fecharam estradas para protestar contra o resultado da eleição.

A PRF também esteve no centro de pelo menos duas outras grandes crises. A primeira foi o assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado com gás de pimenta no porta-malas de uma viatura em Sergipe. O episódio levantou o debate sobre a violência das abordagens policiais e sobre a lacuna de diretrizes de direitos humanos nos cursos de formação dos agentes.

A segunda foram as operações policiais feitas no segundo turno da eleição. A PRF desobedeceu o comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e abordou ônibus de passageiros no dia da votação.