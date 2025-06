Bolsonaro na Avenida Paulista. Foto: Reprodução / X @carlosbolsonaro

A manifestação “Justiça Já”, organizada neste domingo, 29, na Avenida Paulista, pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e pelo pastor Silas Malafaia, reuniu cerca de 12,4 mil pessoas. A estimativa é do Monitor do Debate Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) – instituição ligada à Universidade de São Paulo – e da ONG More in Common. A margem de erro é de 1,5 mil pessoas para mais ou para menos.

Cinco imagens captadas por drone foram selecionadas para a contagem, abrangendo dois pontos de concentração na Paulista. A contagem ocorreu no pico do ato, às 15h40, com base em 34 imagens aéreas analisadas por inteligência artificial. O monitor usou o método P2PNet (Point to Point Network), criado por pesquisadores da Universidade de Chequião, na China, em parceria com a Tencent.

Na manifestação de 6 de abril, em defesa da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, o monitor contou 44,9 mil pessoas.

Neste domingo, Bolsonaro afirmou que, caso a direita conquiste maioria na Câmara e no Senado em 2026, vai “mudar o destino do Brasil”. “Inclusive, não interessa onde eu esteja, aqui ou no além. Quem estiver na liderança vai mandar mais que o presidente da República”, disse ele.

Inelegível até 2030, o ex-presidente tem focado na eleição de aliados para o Legislativo. Pedidos de anistia e cassação de ministros do Supremo Tribunal Federal estão entre as pautas.

Estiveram presentes os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Jorginho Mello (PL) de Santa Catarina, e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro.

Também compareceram figuras de destaque do PL, como o presidente Valdemar Costa Neto e os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Coronel Zucco (PL-RS).