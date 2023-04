Foto: Rodrigo Fonseca / Câmara Municipal de Curitiba

O projeto de lei para instituir o Plano Municipal da Primeira Infância em Curitiba, de autoria do vereador Dalton Borba (PDT), foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal nesta semana.

A proposta visa estabelecer princípios e diretrizes, além de metas, ações e estratégias para implementar políticas públicas municipais, priorizando o atendimento de crianças de 0 a 6 anos em Curitiba. O PL vem ao encontro do que estabelece o Marco Legal da Primeira Infância, instituído em 2016, para garantir os direitos fundamentais das crianças.

Para o vereador Dalton Borba, uma das estratégias mais eficazes para o crescimento econômico é investir no desenvolvimento de crianças pequenas em situação de vulnerabilidade social. “Os custos de curto prazo são mais do que compensados pelos benefícios imediatos e de longo prazo, em função da redução da necessidade de ensino especial e de recuperação, de melhores resultados na área de saúde, da redução da necessidade de serviços sociais, de menores custos de justiça penal e do aumento da autossuficiência e da produtividade entre as famílias”, explica Borba.

O Plano Municipal da Primeira Infância terá validade de dez anos, e prevê a criação de uma instância permanente para avaliar e para acompanhar as metas e as demais ações, previstas no projeto, junto à sociedade civil, à Justiça e ao Conselho Tutelar. O projeto estabelece ainda que, a cada cinco anos, deverão ser realizadas conferências públicas para avaliar e revisar as metas, as ações e as estratégias estabelecidas no Plano.

O parlamentar destaca, na justificativa do projeto, as pesquisas de James Heckman, prêmio Nobel de Economia, sobre a importância do investimento público na primeira infância. “As ações previstas no Plano Municipal da Primeira Infância visam assegurar a plena vivência da infância enquanto valor em si mesma e, simultaneamente, como etapa de um processo contínuo de crescimento, aprendizagem e desenvolvimento, enquanto prioridade absoluta. O objetivo é dar efetividade a normas de proteção às crianças e aos adolescentes, previstas no Marco Legal da Primeira Infância, na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, cabendo aos gestores municipais a adoção das medidas governamentais necessárias”, afirma Borba.

Agora que passou pela CCJ, o projeto segue para análise nas Comissões de Economia, Finanças e Fiscalização e Direitos Humanos, da Câmara Municipal de Curitiba.