O PSDB será a primeira agremiação a exibir a propaganda partidária deste ano, que começa no próximo dia 24. A sigla terá direito a 10 minutos por semestre, um total de 20 inserções de 30 segundos cada uma.

A propaganda partidária estava extinta desde 2017, mas voltou a ser permitida após lei entrar em vigor em janeiro de 2022. A norma segue as regras da Resolução 23.679/2022 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disciplina a forma de veiculação dos conteúdos.

No dia 9 de março, será a vez do PSOL, que terá direito a 10 minutos por semestre (20 inserções de 30 segundos) e do Republicanos, com 20 minutos por semestre (40 inserções de 30 segundos), sempre das 19h30 às 22h30. A divisão do tempo entre os partidos é feita de acordo com o desempenho de cada legenda nas últimas Eleições Gerais, realizadas em 2022.