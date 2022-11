O PSD vai integrar a base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e quer indicar dois ministros para a futura gestão do petista. A ideia é que um nome seja escolhido pela bancada do partido na Câmara e outro, por senadores da legenda. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, e os parlamentares da sigla participaram de um jantar de confraternização na noite de terça-feira, em Brasília. O governador Ratinho Júnior (PSD) – que apoiou a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), participou do encontro.

Na lista dos nomes considerados pelo partido para compor a Esplanada dos Ministérios estão os senadores Carlos Fávaro (MT), um dos porta-vozes da campanha de Lula no agronegócio e deseja ser ministro da Agricultura; Omar Aziz (AM), que presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, e Alexandre Silveira (MG).

Aliado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Silveira ajudou Lula em Minas, mas não conseguiu ser reeleito e ficará sem mandato a partir de 2023.