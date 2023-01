TSE (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A propaganda partidária gratuita em rádio e televisão no ano de 2023 estreia hoje com a exibição do programa do PSDB. A sigla terá direito a 10 minutos por semestre, com um total de 20 inserções de 30 segundos cada uma, que serão veiculadas até 28 de janeiro.

