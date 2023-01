Bolsonaro: ex-presidente viajou para os EUA antes da posse. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Parlamentares do PSOL protocolaram, hoje, um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os integrantes do partido alegam que Bolsonaro atentou contra a democracia. “É preciso ressaltar, infelizmente, o histórico de disseminação de fake news, com intuito golpista, do ex-presidente Bolsonaro: ele, desde o início da sua Presidência, vem arquitetando o atual cenário que vivemos”, diz trecho do documento.

