Acampamento: informações públicas (Franklin Freitas)

O PT do Paraná encaminhou ontem uma notícia de fato ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Paraná, após receber mais de 2.500 denúncias no canal de whatsapp disponibilizado pelo partido para identificar envolvidos em atos antidemocráticos em Brasília e no Estado. De acordo com a legenda, as denúncias envolvem 80 pessoas que tiveram participação direta ou indireta no ataque aos três poderes, na Capital Federal, no último domingo. Segundo a sigla, boa parte das pessoas foi identificada a partir de publicações dos próprios denunciados nas redes sociais.

Para o presidente do PT-PR, deputado estadual Arilson Chiorato, as “cenas trágicas” vistas em Brasília no último dia 8 não podem ficar impunes. “Foi por isso que criamos este canal, para receber, inclusive, denúncias anônimas. Não podemos permitir que paranaenses saiam do nosso estado e façam com que a história do nosso país fique manchada por tamanha barbárie. Estamos colaborando na identificação desses terroristas para que paguem pelo patrimônio público que foi destruído e saibam o respeito que se deve ter à democracia e ao pacto federativo”, disse.

O advogado do PT-PR, Luiz Eduardo Peccinin, afirma que o canal foi importante para que muitas pessoas pudessem denunciar criminosos próximos, mas tinham medo de se identificar e sofrer ameaças e agressões. “Tomamos o cuidado de apenas utilizar informações públicas da imprensa e das redes sociais para fazer a relação. A grande maioria fazia questão de se gravar e postar com orgulho em suas redes os próprios crimes, o que facilitou nosso trabalho. Como partido político, é papel do PT colaborar com a proteção da democracia. Agora, esperamos que essas pessoas sejam investigadas e responsabilizadas no rigor da lei”, defendeu.

Planejamento – As provas coletadas serão disponibilizadas apenas aos órgãos cabíveis, de acordo com o PT. No pedido, o partido afirma que os denunciados “participaram tanto direta e ativamente no dia 08 de janeiro de 2023, atuando pessoalmente nas manifestações golpistas na capital federal ou indireta e remotamente, através da convocação, organização, planejamento ou financiamento dos atos perpetrados, inclusive nos acampamentos instalados em frente aos quarteis do exército brasileiro desde o dia 30 de outubro de 2022, locais onde foram planejados e preparados os atos violentos”.

A legenda explica que “apenas coletou informações públicas para formalização da presente notícia, extraídas da imprensa, internet, páginas das redes sociais que denunciaram os golpistas e, em maior parte, nos perfis dos próprios noticiados, que surpreendentemente divulgavam seus crimes com orgulho aos demais simpatizantes”.