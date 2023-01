Acampamento golpista no Bacacheri: PT apresentou denúncia ao Ministério Público. Foto: Franklin de Freitas.

O PT do Paraná encaminhou na tarde de hoje um Pedido de Providências ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Paraná, após receber mais de 2.500 denúncias no canal de whatsapp disponibilizado pelo partido para identificar envolvidos em atos antidemocráticos em Brasília e no Estado. Para o presidente do PT-PR, deputado Arilson Chiorato, as cenas trágicas vistas em Brasília no dia 9 de janeiro não podem ficar impunes.

