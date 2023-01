O PT paranaense reagiu à informação divulgada pelo governo do Paraná, afirmando que elas foram “divulgadas de maneira equivocada”. O coordenador da Frente Parlamentar do Pedágio na Assembleia, deputado Arilson Chiorato, afirmou que conversou com a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, que teria garantido que não existe acordo selado sobre o pedágio do Paraná. “Gleisi negou qualquer acerto unilateral com o Governo do Paraná. Será uma decisão política do Governo Federal. Amanhã, inclusive, Gleisi Hoffmann tem reunião marcada com o ministro de Transportes, Renan Filho, e com Maurício Muniz, subchefe da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil (SAM) para discutir o tema. Ou seja, essa informação divulgada hoje pelo governador Ratinho Júnior pode representar sua vontade, mas não a realidade”, explicou.

Segundo o PT, em nota divulgada pelo governo federal, o ministro Renan Filho, adiantou que o esforço é garantir menor preço de tarifa e obras que melhorem a infraestrutura do estado. “Estamos levando em consideração tanto as necessidades econômicas do estado quanto de seus habitantes”, declarou o ministro. Essa é a defesa feita pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa, que é contra o modelo proposto por Ratinho Jr, afirma Chiorato.

“Ratinho Jr insiste em manter o modelo de pedágio construído com o governo Bolsonaro, que prevê 15 novas praças, 35 anos de contrato e tarifas 40% mais caras após o fim das obras. O PT do Paraná é contra. Além disso, em nenhum momento o Ministério de Infraestrutura disse estar de acordo com este modelo”, disse o deputado.