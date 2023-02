Arilson Chiorato: deputado fica até 2025 no cargo. Foto: Sandro Nascimento/Alep

O PT Nacional emitiu nesta segunda feira (13) uma resolução que adia a eleição da Direção Nacional e das Direções Estaduais para maio de 2025, prorrogando os mandatos atuais até 30 de junho de 2025. Com a decisão, o deputado estadual reeleito Arilson Chiorato se mantém na presidência do partido no Paraná e a deputada federal Gleisi Hoffmann continua à frente do PT Nacional.

