Representantes do PT, do PSDB e de mais sete partidos confirmaram ontem o início das negociações para a formação de uma coalizão com vistas à disputa pela prefeitura de Curitiba e governo do Paraná nas eleições de 2024 e 2026. Além das siglas petista e tucana, o grupo reuniu dirigentes e parlamentares do PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PV, Solidariedade e Rede, para articular uma possível aliança eleitoral e também definir uma posição conjunta sobre questões como as novas concessões de pedágio e a venda de ações da Copel.

O objetivo é buscar uma frente de vários partidos para lançar candidatos únicos competitivos à prefeitura e governo, capazes de fazerem frente aos nomes dos grupos do governador Ratinho Jr e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de um provável postulante ligado à operação Lava Jato, representado pelos senador Sergio Moro (União Brasil) e deputado Deltan Dallagnol (Podemos). O governador e o atual prefeito, Rafael Greca (PSD), já sinalizaram a intenção de apoiar a candidatura do vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSD), na Capital. Eleito deputado federal mais votado, Dallagnol é visto como um nome forte do “lavajatismo”.

O encontro de ontem reuniu o presidente do PT do Paraná, deputado estadual Arilson Chiorato, e o ex-deputado Michelle Caputo, membro da Executiva Estadual do PSDB, que disse falar em nome do deputado federal, ex-governador e atual presidente da sigla tucana no Estado, Beto Richa. PT e PSDB são tradicionais rivais políticos no Estado. “Nós temos as nossas diferenças. Já foram traduzidas em muitos momentos, principalmente em momentos eleitorais. Mas nós temos hoje algo que nos une há muitos partidos, que é o respeito à democracia, aos direitos humanos”, afirmou Caputo. O tucano defendeu ainda a articulação de uma aliança eleitoral. “Eu acho que é importantíssima também a discussão também sobre as eleições municipais, principalmente Curitiba. Porque muito do que vem depois, o governo do Estado, o que a gente pensa como Estado passa muito pelo que acontecer na Capital”, considerou. “Vai ter um momento em que nós, no primeiro ou no segundo turno, vamos ter que manter uma unidade, um compromisso, porque é fundamental para a Capital para depois ter condições operar essa questão do Estado”, disse o ex-deputado.

Ao blog “Politicamente”, o deputado federal Beto Richa confirmou a participação nas conversas com a coalizão que inclui o PT, e disse não ter ido ao encontro de hoje por conta de outros compromissos previamente assumidos.